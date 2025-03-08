СМИ сообщили о ссоре между Маском и Рубио: Трамп все отрицает

Ссора якобы произошла в присутствии двух десятков человек.

Во время встречи президента США Дональда Трампа с членами правительства произошла ссора между госсекретарем Марком Рубио и министрами и главой Департамента правительственной эффективности, миллиардером Илоном Маском.

Об этом информирует The New York Times.

В сообщении указывается, что ссора произошла в присутствии двух десятков человек.

Госсекретарь Рубио был взбешен на Маска из-за того, что его команда фактически закрыла целое ведомство – Агентство США по международному развитию (USAID), находящееся под контролем Госдепа – набросилось на миллиардера.

Издание пишет, что Маск презрительно обвинил Рубио, что тот никого не уволил из своего ведомства. Однако, по словам госсекретаря, он досрочно отправил на пенсию 1500 чиновников.

Позже президент Дональд Трамп в комментарии журналистам отрицал данную информацию.

"Никаких столкновений, я там был. Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба прекрасно справляются", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений.

Мы ранее информировали, что отключение Маском доступа Украины к Starlink может повлечь за собой "большой международный кризис".

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