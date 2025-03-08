Нидерланды ускорят передачу оружия Украине

Нидерланды намерены усилить Украину в сфере беспилотников и противовоздушной обороны.

Власти Нидерландов ускорят предоставление военной поддержки для Украины.

Об этомсообщил глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Он заявил, что Нидерланды намерены усилить Украину в сфере беспилотников и противовоздушной обороны.

Нидерланды ускоряют военную поддержку Украины. Вместе с министром обороны Украины Умеровым обсуждал, как мы можем предпринять дополнительные шаги для удовлетворения неотложных потребностей, таких как беспилотники, боеприпасы и противовоздушная оборона. Украина может и дальше рассчитывать на нашу поддержку в борьбе с российской агрессией!”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах призвали создать для Украины гарантии безопасности.

Мы ранее информировали, что страны Европы намерены компенсировать Украине объем разведывательной информации после того, как США прекратили это делать по приказу Дональда Трампа.

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