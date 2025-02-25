В Нидерландах призвали создать для Украины гарантии безопасности

Для того чтобы в Украине наступил долговременный и стабильный мир, необходимо создать гарантии безопасности.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Укринформ.

Он заявил, что партнеры Украины обсуждают возможности создания гарантий безопасности.

“Если мы хотим достичь справедливого и устойчивого мира, то нужно создать гарантию безопасности для Украины. И сейчас мы конечно обсуждаем, как эти гарантии безопасности могут выглядеть. Я считаю важным, чтобы мы делали это вместе с Украиной, вместе с европейскими странами, потому что европейские страны должны играть важную роль в этом процессе. Но также должны привлечь США, потому что нам также нужна их поддержка, чтобы сделать эти гарантии безопасности надежными. И это то, над чем мы сейчас работаем”, – отметил Брекельманс.

Он заявил, что страны Европы должны значительно увеличить производство оружия, поскольку это необходимо для усиления военного потенциала европейских стран.

"И мы должны делать это вместе с Украиной, поскольку мы знаем, что Украина имеет большой производственный потенциал. И я думаю, что это очень хорошо, если мы будем работать вместе, поскольку Украина сможет сразу использовать эти дроны, а европейские страны смогут развивать свои промышленности. И именно это мы сейчас делаем в рамках нашего плана действий по дронам. Есть много проектов в этой программе полезно для обеих сторон, потому что Украина получает больше дронов, которые можно использовать сразу, а Нидерланды могут также дальше развивать нашу способность производить дроны.

Ранее сообщалось, что Трюдо анонсировал новую военную помощь для Украины.

Мы ранее информировали, что Нидерланды готовят новую помощь Украине.

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