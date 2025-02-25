В Польше отменили проведение саммитов ЕС-США и ЕС-Украина — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что было отменено проведение саммитов ЕС-США и ЕС-Украина, которые должны были состояться в 2025 году в Польше.

Об этомсообщает Канцелярия польского президента.

"Мне жаль, что в Польше отменены саммиты ЕС-США и ЕС-Украина", – сказал Дуда.

Вместе с тем, президент Польши не объяснил, что стало причиной отмены проведения саммитов.

Ранее сообщалось, что Дуда рассказал о продолжавшейся несколько минут встрече с Трампом.

Мы ранее сообщали, что президент Польши Анджей Дуда считает, что все действия американского лидера Дональда Трампа направлены на достижение глобальной стабильности и мира.

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