Рязанский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов — Reuters

Завод может частично возобновить работу через несколько дней.

В России остановил свою работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод после атаки украинских беспилотников, которая была осуществлена 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters со ссылками на собственные источники.

В сообщении указывается, что при атаке был поражен главный блок первичной перегонки нефти, из-за чего предприятие было вынуждено остановить работу.

Украинские военные сообщили, что в ночь на 24 февраля было нанесено несколько ударов по Рязанскому НПЗ.

Источники в РФ сообщили, что завод может частично возобновить работу через несколько дней после проведения ремонта.

Ранее сообщалось, что беспилотники в третий раз за год уготовили по Рязанскому НПЗ.

Мы ранее информировали, что дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае.

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