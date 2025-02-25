Рязанський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів - Reuters

Завод може частково відновити роботу через кілька днів.

У Росії зупинив свою роботу Рязанський нафтопереробний завод після атаки український безпілотників, яка була здійснена 24 лютого.

Про це інформує Reuters, з посиланнями на власні джерела.

У повідомленні вказується, що під час атаки було уражено головний блок первинної перегонки нафти, через що підприємство було змушене зупинити роботу.

Українські військові повідомили, що в ніч проти 24 лютого було завдано кілька ударів по Рязанському НПЗ.

Джерела видання у РФ повідомили, що завод може частково відновити роботу через кілька днів після проведення ремонту.

Раніше повідомлялося, що безпілотники втретє за рік вгатили по Рязанському НПЗ.

Ми раніше інформували, що дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї.

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