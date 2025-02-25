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Над Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямки руху

Над Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямки руху

Україну атакують ворожі БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 25 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • "Шахеди" на Миколаївщині - курсом західним.
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині - курсом західним та східним.
  • "Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині курсом на південь.
  • "Шахеди" на Полтавщині -  курсом на південно-західний напрямок.
  • "Шахеди" на Сумщині та Чернігівщині - курсом західним.
  • "Шахеди" на Київщині курсом на південно-західний напрямок. БПЛА в районі столиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей знову лунало повітряна тривога.

Ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну 185 безпілотниками.

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