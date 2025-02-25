Над Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямки руху

Україну в ніч проти 25 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

"Шахеди" на Миколаївщині - курсом західним.

"Шахеди" на Дніпропетровщині - курсом західним та східним.

"Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині курсом на південь.

"Шахеди" на Полтавщині - курсом на південно-західний напрямок.

"Шахеди" на Сумщині та Чернігівщині - курсом західним.

"Шахеди" на Київщині курсом на південно-західний напрямок. БПЛА в районі столиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей знову лунало повітряна тривога.

Ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну 185 безпілотниками.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.