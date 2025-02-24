На Київщині помітили передвісника російських балістичних ракет: що відомо

Військовий експерт Олег Жданов попередив про ймовірну загрозу ракетних ударів. Що він сказав?

Сьогодні моніторингові канали повідомили, що в межах Київщини працював ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Офіційно Повітряні сили ЗСУ одразу після оголошення повітряної тривоги близько 14.00 повідомили, що дійсно спостерігається активність розвідувального БпЛА в Київській області та додали, що можлива робота ППО.

На думку військового експерта Олега Жданова, проліт такого БпЛА може свідчити про можливу підготовку до удару балістичними ракетами по промисловій зоні або по об’єктах енергетики.

"Минулого разу було точно так. Наприклад, і в Дніпрі, і в Сумах. Якщо з’являється розвідник, то через певний час може бути удар саме балістичними ракетами. За допомогою дрона ворог переконується в тому, чи не порожні об’єкти. В 2022-2023 роках було повідомлення про те, що на таких дронах стоїть високоякісна оптика. З трьох кілометрів, наприклад, "Орлан" зчитує номерний знак авто", — каже Жданов.

Нагадаємо, експерт попередив про план Росії у війні проти України.

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