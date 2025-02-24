РФ атакувала Україну 185 безпілотниками: скільки і де збила ППО

Через атаку постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Російські війська атакували Україну 185 безпілотниками різних типів у ніч проти 24 лютого. Сили ППО збивали ворожі дрони у межах 12 областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 23 лютого і в ніч проти 24 лютого ворог атакував Україну 185 ударними безпілотниками типу "Шахед" і дронами-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Чауда.

Російську повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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На ранок відомо про збиття 113 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Ще 71 ворожий дрон-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Через атаку постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотниками Києві та низці областей України лунала повітряна тривога. У столиці було чутно вибухи.