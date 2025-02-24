РФ атаковала Украину 185 беспилотниками: сколько и где сбила ПВО

Российские войска атаковали Украину 185 беспилотниками разных типов в ночь на 24 февраля. Силы ПВО сбивали вражеские дроны в пределах 12 областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 23 февраля и в ночь на 24 февраля враг атаковал Украину 185 ударными беспилотниками типа "Шахед" и дронами-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Чауда.

Российскую воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Также читайте Готовят ли россияне удар по Украине на годовщину вторжения: ответ Буданова

На утро известно о сбитии 113 "Шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Еще 71 вражеский дрон-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

Из-за атаки пострадали Днепропетровщина, Одесчина, Киевщина и Хмельнитчина.

Напомним, во время ночной атаки беспилотниками в Киеве и ряде областей Украины звучала воздушная тревога. В столице были слышны взрывы.