Беспилотники третий раз за год ударили по Рязанскому НПЗ

Беспилотники, вероятно, в третий раз с начала 2025 года атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Российские телеграммы-каналы публикуют видеозаписи с пожаром, как утверждается, на территории предприятия.

Официального подтверждения попадания по НПЗ пока нет. Данные о пострадавших отсутствуют.

Министерство обороны РФ упомянуло Рязанскую область в отчете об отражении атак БпЛА, заявив, что два из них сбиты над этим регионом.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаку по НПЗ.

"Был атакован Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России. Мощность переработки завода - 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ РФ. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию. Особую роль играет авиационное топливо, которое критически важно для фронтовой авиации армии РФ и стратегической дальней авиации, наносящей удары по Украине", - отметил он", - отметил он.

Напомним, 28 января стало известно, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани прекратил свою работу после атаки украинских дронов.

26 января россияне также жаловались на взрывы в Рязани.

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