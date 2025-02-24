Астролог назвал самых плохих друзей Зодиака

От друзей, без которых невозможно прожить даже самым самостоятельным и уверенным в себе людям, мы ждем понимания поддержки и верности.

Вот только далеко не все, кто нас окружает, обладает этими качествами – зачастую рядом находятся и те, кто не достоин этого высокого звания. Астролог Людмила Булгакова назвала самых плохих друзей Зодиака.

Весы

Весы, увы, не знают, что такое верность и преданность: сегодня они, казалось бы, демонстрируют их тем, кого называют своими друзьями, а уже завтра, заинтересовавшись ем-то другим, легко предадут их. При этом, поскольку они искренни в своих порывах, вряд ли поймут упреки в свой адрес.

Близнецы

Близнецы, несмотря на кажущееся легкомысленнее, в любых – в том числе, и дружеских – отношениях прежде всего руководствуются выгодой. Так, если сегодня они дружат с одним человеком, значит, они видят в этом свой интерес, но не исключено, что завтра они обнаружат его в другом.

Дева

Девы – в случае необходимости – окажут своим друзьям необходимую им помощь, хоть и сделают это, как говорится, сцепив зубы. Но затем они вынесут весь мозг тем, кого облагодетельствовали, поэтому в результате человек проклянет момнт, когда обратился к ним за помощью.

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