Захватчики продвинулись на Харьковщине и Донбассе — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в районе Белогоровки, что в харьковские области, а также возле Макеевки и Очеретуватого на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская Федерация не отказалась от замысла полной оккупации Украины.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска снизили количество штурмовых действий на лимано-купянском направлении, однако продолжают накапливать силы для масштабных атак.

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