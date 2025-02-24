Загарбники просунулися на Харківщині та Донеччині - DeepState

Російські загарбник протягом минулої доби просунулися в районі Білогорівки, що у харківські області, а також біля Макіївки та Очеретуватого на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся у Білогорівці, біля Макіївки та Очеретуватого", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація не відмовилася від задуму повної окупації України.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська зменшили кількість штурмових дій на лимано-куп’янському напрямку, проте продовжують накопичувати сили для масштабних атак.

Читайте також: