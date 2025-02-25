Над Украиной кружат вражеские беспилотники: направления движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- "Шахеды" в Николаевской области — курсом западным.
- "Шахеды" на Днепропетровщине – курсом западным и восточным.
- "Шахеды" в Кировоградской и Черкасской области курсом на юг.
- "Шахеды" на Полтавщине – курсом на юго-западное направление.
- "Шахеды" на Сумщине и Черниговщине – курсом западным.
- "Шахеды" в Киевской области курсом на юго-западное направление. БПЛА в районе столицы.
Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей снова раздавалась воздушная тревога.
Мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину 185 беспилотниками.
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