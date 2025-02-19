Безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані

У російському місті Сизрань безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, після чого на обʼєкті зайнялася пожежа.

Про це повідомляють місцеві жителі.

У повідомленні вказується, що в районі місцевого НПЗ чули щонайменше три вибухи. Наразі там триває пожежа.

В свою чергу губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив інформацію.

"На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БпЛА", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ.

Ми раніше інформували, що українські атаки паралізують нафтову промисловість РФ.

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