Беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани

Сейчас там идет пожар.

В российском городе Сызрань беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте начался пожар.

Об этом сообщают местные жители.

В сообщении указывается, что в районе местного НПЗ слышали по меньшей мере три взрыва. Сейчас там идет пожар.

В свою очередь, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию.

"На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Мы ранее информировали, что украинские атаки парализуют нефтяную промышленность РФ.

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