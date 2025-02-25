У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що було скасовано проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, які мали відбутись у 2025 році в Польщі.

Про це інформує Канцелярія польського президента.

"Мені шкода, що в Польщі скасовано саміти ЄС-США та ЄС-Україна", – сказав Дуда.

Разом з тим президент Польщі не пояснив, що стало причиною скасування проведення самітів.

Раніше повідомлялося, що Дуда розповів про зустріч з Трампом, яка тривала всього кілька хвилин.

Ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда вважає, що всі дії американського лідера Дональда Трампа спрямовані на досягнення глобальної стабільності та миру.

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