У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна — Дуда

Причини скасування наразі невідомі.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що було скасовано проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, які мали відбутись у 2025 році в Польщі.
Про це інформує Канцелярія польського президента.
"Мені шкода, що в Польщі скасовано саміти ЄС-США та ЄС-Україна", – сказав Дуда.
Разом з тим президент Польщі не пояснив, що стало причиною скасування проведення самітів.
Раніше повідомлялося, що Дуда розповів про зустріч з Трампом, яка тривала всього кілька хвилин.
Ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда вважає, що всі дії американського лідера Дональда Трампа спрямовані на досягнення глобальної стабільності та миру.
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