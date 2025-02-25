У Нідерландах закликали створити для України гарантії безпеки

Для того, щоб в Україні настав довготривалий та стабільний мир необхідно створити гарантії безпеки.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Укрінформ.

Він заявив, що наразі партнери України обговорюють можливості створення гарантій безпеки.

“Якщо ми хочемо досягти справедливого та стійкого миру, то потрібно створити гарантії безпеки для України. І зараз ми, звичайно, обговорюємо, як ці гарантії безпеки можуть виглядати. Я вважаю важливим, щоб ми робили це разом з Україною, разом з європейськими країнами, бо європейські країни повинні відігравати важливу роль у цьому процесі. Але також маємо залучити США, тому що нам також потрібна їхня підтримка, щоб зробити ці гарантії безпеки надійними. І це те, над чим ми зараз працюємо”, - зазначив Брекельманс.

Він заявив, що країни Європи повинні значно збільшити виробництво зброї, оскільки це необхідно для посилення воєнного потенціалу європейських країн.

"І ми повинні робити це разом з Україною, оскільки ми знаємо, що Україна має великий виробничий потенціал. І я думаю, що це дуже добре, якщо ми будемо працювати разом, оскільки Україна зможе відразу використовувати ці дрони, а європейські країни зможуть розвивати свої промисловості. І саме це ми зараз робимо в межах нашого плану дій щодо дронів. Є багато проєктів у цій програмі, де нідерландські та українські виробники працюють разом над дронами. І я думаю, що це корисно для обох сторін, тому що Україна отримує більше дронів, які можна використовувати відразу, а Нідерланди можуть також далі розвивати нашу здатність виробляти дрони. Ми можемо ділитися нашими технологіями та інноваціями, а з іншого боку, також навчатися від України, оскільки там, звісно, використовують ці дрони щодня. Тому я вважаю, що це великий потенціал для обох сторін”, - підкреслив Брекельманс.

Раніше повідомлялося, що Трюдо анонсував нову військову допомогу для України.

Ми раніше інформували, що Нідерланди готують нову допомогу Україні.

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