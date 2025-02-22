Євросоюз готує для України великий пакет військової допомоги - Bloomberg

Євросоюз готує для України великий пакет військової допомоги, в який увійде різне озброєння для фронту на суму близько 20 млрд євро.

Про це інформує Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що у Євросоюзу намагаються погодити військову допомогу для України на тлі зусиль американського президента Дональда Трампа домогтися перемирʼя.

Журналісти повідомили, що у пакет увійде доставка артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Також у пакеті будуть далекобійні ракети високої точності, безпілотники та інші види озброєння.

Мета даного пакету допомоги зміцнити сили оборони для протистояння російським загарбникам.

"Блок прагне погодити принципову ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній та готівковій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня, згідно з планами людей, які говорили на умовах анонімності", - йдеться в публікації.

Видання зазначає, що тоді лідери мають узгодити питання щодо вартості та підписати пакет.

Водночас заплановані терміни можуть змінитися, оскільки Угорщина може виступити проти військової допомоги для України. Також на строки виконання можуть вплинути вибори у Німеччині.

ЄС поспішає із планами підтримки України та надання Києву гарантій безпеки, якщо буле укладено мирну угоду з РФ. Також Євросоюз планує значно збільшити витрати на власну оборону через риторику президента США та переговори з Москвою.

Раніше повідомлялося, що експерт розповів, що станеться, якщо США зупинять підтримку України.

Ми раніше інформували, що секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко стверджує, що Сполучені Штати зупинили продаж зброї Україні.

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