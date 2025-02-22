Коли потепління?: погода в Україні готує сюрпризи

Над Україною розташувався антициклон, тому у більшості областей вихідними переважатиме суха, без опадів погода.

Морози не відступають! Весь цей тиждень в Україні панувала холодна погода і вихідними ситуація сильно не зміниться. Однак, весна вже нам "підморгує".

Скільки ще триватимуть морози, а коли очікувати потепління – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Найзимовіший період за весь сезон

Найзимовіший період за весь сезон! Саме так синоптики описали погоду впродовж цього тижня. У більшості областей України як вдень, так і вночі температурні показники були із позначкою мінус. І вихідними погода залишатиметься по-справжньому зимовою.

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що наразі над Україною розташувався антициклон, його центр саме над нами. Тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів погода. Лише в неділю, 23 лютого, у східній частині України пройде сніг – вплив циклону зі сходу. А от морози ще потривають. У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей –2-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше – від 1 морозу до 5 градусів тепла.

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У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається – антициклон. Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси. А послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується від 25 лютого.

Морозні вихідні

Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що під впливом антициклону та панування арктичної повітряної маси в Україні очікується холодна погода з температурою повітря нижчою за кліматичну норму на 3-5 градусів. На тлі високого атмосферного тиску істотних опадів не передбачається, проте місцями спостерігатиметься посилення вітру, а також можливі тумани з відкладенням паморозі. На дорогах і тротуарах утримається ожеледиця.

Прогноз погоди на 22 лютого

А якщо докладніше, то у суботу, 22 лютого, у західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -10...-15 градусів, у Карпатах до -18 градусів; вдень -4...+1 градус.

У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, вдень -1...-6 градусів.

У центральній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, вдень -1...-6 градусів.

У південних областях опадів не передбачається, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг/мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У східних областях очікується суха та холодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, вдень -1...-6 градусів.

Прогноз погоди на 23 лютого

Водночас у неділю, 23 лютого, у західних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -10...-15 градусів, вдень -2...+3 градуси. На Закарпатті вночі -5...-10 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У північній частині країни утримається малохмарна та холодна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -10...-15 градусів, вдень -4...+1 градус.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -9...-14 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -7...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У східних регіонах прогнозується хмарна погода. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 градусів, вдень -1...-6 градусів.

Рекомендації від МОЗ

Через таку морозну погоду підвищується ризик пошкоджень тіла внаслідок впливу низької температури. Найбільш уразливі – ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг. МОЗ України на своїй сторінці в Facebook нагадує про те, що робити, якщо ви маєте обмороження, і як його розпізнати.

Правила поведінки у холодну пору

А ще у Міністерстві охорони здоров’я України нагадали основні правила поведінки у холодну погоду. Зокрема, у відомстві зазначили, що потрібно тепло та багатошарово одягатися. Одягніть на себе кілька тонких кофт замість однієї теплої. Так ви не спітнієте. У разі мінусової температури повітря це дуже небезпечно. Якщо стане спекотно, завжди можна зняти одну з кофт.

"Правильний" зимовий одяг складається із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, термобілизна),

середній шар (светр, кофта),

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Обирайте взуття з товстою підошвою.

А також захищайте відкриті ділянки шкіри: вдягайте рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром. Уникайте тісного одягу та взуття, щоб зберегти тепло і уникнути обмороження. Поїжте перед виходом на вулицю, бажано щось висококалорійне. Пийте достатньо рідини. Якщо ви плануєте довгу прогулянку – візьміть з собою термос із чаєм. Заходьте щогодини до теплого приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці. Зробіть прості вправи для рук або ніг, аби посилити кровообіг у судинах, що замерзають. Так само рухайте пальцями ніг. Не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше зазнає переохолодження.

Відмовтесь від алкоголю та куріння. Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин. Не торкайтесь металу та відмовтесь від металевих прикрас. Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту. Якщо ви плануєте довгу поїздку або прогулянку, стежте, щоб ваш телефон був заряджений, а автівка заправлена.

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