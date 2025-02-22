Когда потепление?: погода в Украине готовит сюрпризы

Над Украиной расположился антициклон, поэтому в большинстве областей в выходные будет преобладать сухая, без осадков погода.

Морозы не отступают! Всю эту неделю в Украине царила холодная погода и в выходные ситуация сильно не изменится. Однако весна уже нам "подмигивает".

Сколько еще будут продолжаться морозы, а когда ждать потепления – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Самый зимний период за весь сезон

Самый зимний период за весь сезон! Именно так синоптики описали погоду в течение этой недели. В большинстве областей Украины как днем, так и ночью температурные показатели были с отметкой минус. И в выходные погода будет оставаться по-настоящему зимней.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что сейчас над Украиной расположился антициклон, его центр над нами. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков погода. Только в воскресенье, 23 февраля, в восточной части Украины пройдет снег – влияние циклона с востока. А вот морозы еще потянутся. В ночные часы ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее – от 1 мороза до 5 градусов тепла.

Также читайте Магнитная буря 22 февраля: какая будет ее активность

В Киеве 22 и 23 февраля осадков не предвидится – антициклон. Ночью -12-14, в дневные часы -2-4 градуса. А ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля.

Морозные выходные

Прогноз погоды на ближайшие дни сделал метеоролог Игорь Кибальчич. Он отметил, что под влиянием антициклона и господства арктической воздушной массы в Украине ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5 градусов. На фоне высокого атмосферного давления существенных осадков не предполагается, однако местами будет наблюдаться усиление ветра, а также возможны туманы с отложением изморози. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Прогноз погоды на 22 февраля

А если более подробно, то в субботу, 22 февраля, в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -10...-15 градусов, в Карпатах до -18 градусов; днем -4...+1 градус.

В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6 градусов.

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6 градусов.

В южных областях осадков не предполагается, только в Крыму местами пройдет небольшой снег/мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В восточных областях ожидается сухая и холодная погода. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6 градусов.

Прогноз погоды на 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, в западных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10...-15 градусов, днем -2...+3 градуса. На Закарпатье ночью -5...-10 градусов, днем 0...+5 градусов.

В северной части страны будет держаться малооблачная и холодная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10...-15 градусов, днем -4...+1 градус.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -9...-14, днем 0...-5 градусов.

В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В восточных регионах ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-11 градусов, днем -1...-6 градусов.

Рекомендации от Минздрава

Из-за такой морозной погоды повышается риск повреждений тела вследствие воздействия низкой температуры. Наиболее уязвимые – нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. Минздрав Украины на своей странице в Facebook напоминает о том, что делать, если у вас есть обморожение, и как его распознать.

Правила поведения в холодное время

А еще в Министерстве здравоохранения напомнили основные правила поведения в холодную погоду. В частности, в ведомстве отметили, что нужно тепло и многослойно одеваться. Наденьте на себя несколько тонких кофт вместо одной теплой. Так вы не вспотеете. В случае минусовой температуры это очень опасно. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт.

"Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, термобелье),

средний слой (свитер, кофта),

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Выбирайте обувь с толстой подошвой.

А также защищайте открытые участки кожи: надевайте перчатки, а нос и уши защищайте шапкой, шарфом, приподнятым воротником. Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения. Поешьте перед выходом на улицу, желательно что-нибудь высококалорийное. Пейте достаточно жидкости. Если вы планируете долгую прогулку – возьмите термос с чаем. Заходите каждый час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице. Сделайте простые упражнения для рук или ног, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Также двигайте пальцами ног. Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее испытывает переохлаждение.

Откажитесь от алкоголя и курения. Спиртные напитки расширяют сосуды на поверхности тела, что приводит к быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего губительного воздействия на стенки сосудов. Не прикасайтесь к металлу и откажитесь от металлических украшений. Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта. Если вы планируете долгую поездку или прогулку, следите, чтобы ваш телефон был заряжен, а автомобиль заправлен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНУ НАКРЫЛ АНТИЦИКЛОН! Погода готовит сюрпризы!