Магнитная буря 22 февраля: какая будет ее активность

Магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней.
Сегодня, 22 февраля, специалисты фиксируют низкий уровень солнечной активности. К-индекс 3 (зеленый) соответствует не сильной магнитной буре.
Об этом сообщает ресурс meteoagent.
Долгое время специалисты фиксировали высокую солнечную активность – это был К-индекс 6 и К-индекс 5 (красные уровни). Последние два дня магнитная буря немного утихла: 20 февраля достиг уровня К-индекс 4, а 21 февраля — К-индекс 3.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.
Магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.