Магнитная буря 22 февраля: какая будет ее активность

Сегодня, 22 февраля, специалисты фиксируют низкий уровень солнечной активности. К-индекс 3 (зеленый) соответствует не сильной магнитной буре.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Долгое время специалисты фиксировали высокую солнечную активность – это был К-индекс 6 и К-индекс 5 (красные уровни). Последние два дня магнитная буря немного утихла: 20 февраля достиг уровня К-индекс 4, а 21 февраля — К-индекс 3.

Магнитная буря 22 февраля. Фото meteoagent.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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