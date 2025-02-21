Синоптик сообщила, когда отступят морозы и в Украине ощутимо потеплеет

В Украине еще сохранится морозная погода. Их ослабление и постепенное повышение температуры воздуха ожидается только после 25 февраля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сейчас над Украиной расположился антициклон. Именно поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая погода. Впрочем, в воскресенье, 23 февраля, в восточных областях будет снижаться. Это влияние циклона с востока.

В большинстве областей 22-23 февраля ночью температура воздуха составит 10-17° мороза. Днем она опустится до 2-7° мороза. Чуть выше показатели будут на западе: днем от -1° до +5°.

В Киеве в субботу и воскресенье осадков не предполагается. Ночью столбики термометров покажут 12-14° мороза, а в дневные часы 2-4° ниже нуля.

Как сообщают синоптики, в Украине зима наверстывает утраченное. Грядущая неделя стала самым зимним периодом за весь сезон.

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