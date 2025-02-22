В течение суток враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские оккупанты за прошедшие сутки продвинулись в районе населенного пункта Бурлацкое и в Улаклах, что на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Улаклах", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о ликвидации подразделений КНДР в Курщине.
Мы ранее информировали, что у ВСУ есть продвижение под Покровском, а враг активизировал атаки на двух направлениях.
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