У ВСУ есть продвижение под Покровском, а враг активизировал атаки на двух направлениях – ISW

Российские оккупанты продолжают атаковать на разных участках фронта, однако без значительных прорывов.

Украинские войска недавно продвинулись под Покровском. В то же время и российские оккупанты продвинулись в этом районе, а также продолжают давление вблизи Великой Новоселки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Харьковской области

20 февраля оккупанты продолжали наступление на Харьковском направлении, однако без успеха. В течение 19-20 февраля российские войска атаковали в районе Волчанска, но без существенных изменений на линии фронта.

Украинские военные сообщили, что недавно отбили механизированный штурм противника, ликвидировав 30 оккупантов и уничтожив несколько единиц бронетехники.

Ситуация в Луганской области

Российские войска пытались продвигаться в районе Купянска, однако их атаки 19-20 февраля не имели успеха. Наступательные действия также фиксировались в районах Западного, Петропавловки, Боровой, Загрызово и Макеевки, но без изменений линии фронта.

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В ответ на действия противника украинские защитники совершали контратаки в районе Ямполевки и Серебрянского леса. Кроме того, украинские военные уничтожили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан", предоставленную России.

Ситуация на фронте в Донецкой области

20 февраля российские войска продолжили атаки на Северском направлении, однако безуспешно. В течение 19-20 февраля оккупанты вели штурмовые действия вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, но не смогли продвинуться.

Наступательные действия также зафиксированы на направлении Часов Яра, где противник атаковал в пределах населенного пункта и вблизи него, в частности, в районах Григоровки, Васюковки, Курдюмовки и Озаряновки. Однако существенных изменений на этом отрезке фронта не произошло.

На Торецком направлении ситуация аналогичная – российские войска пытались прорвать оборону в районе Торецка и Леонидовки, но их атаки были отбиты.

Украинские защитники добились успехов на Покровском направлении. Геолокационные данные от 20 февраля подтверждают, что ВСУ продвинулись в центре села Запорожье, расположенном юго-западнее Покровска.

В то же время российские оккупанты также активизировались на этом отрезке фронта. Геолокационные снимки свидетельствуют о том, что враг смог продвинуться в этом же районе.

Российские войска продолжают атаковать на подступах к Покровску, в частности в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Проминя, Новоторецкого, Воздвиженки, Водяного Второго, Сергеевки, Песчаного, Надеевки, Серебряного, Котлино и Богдановки.

По данным российских "военкоров", украинские защитники проводят контратаки у Мирного и Зверево, что юго-западнее Покровска.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что украинские силы успешно контратаковали и оттеснили врага от Песчаного, а интенсивность атак россиян на этом направлении периодически снижается.

Также сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий и потерь враг стал реже использовать бронетехнику в атаках.

На Кураховском направлении 20 февраля враг продолжил наступательные действия, но без продвижения. В течение 19-20 февраля оккупанты атаковали в районах Андреевки, Улакли, Константинополя и Раздольного.

Российские "военкоры" сообщали, что украинские силы провели контратаку вблизи Константинополя.

Также зафиксировано продвижение российских войск к югу от Великой Новоселки. Геолокационные данные, опубликованные 20 февраля, свидетельствуют, что оккупанты добились успехов в этом районе.

Противник атаковал в районах Новых Комаров, Новотщеватого, Привольного и Бурлацкого, а также возле Новоселки.

Военные ОСГВ "Хортица" сообщили, что 20 февраля российские войска совершили механизированный штурм возле Нового Комара, однако ВСУ успешно отразили атаку, уничтожив два танка и семь бронетранспортеров врага.

Южный фронт

20 февраля российские войска продолжили попытки наступления в западной части Запорожской области, однако не добились успеха. В течение 19-20 февраля оккупанты атаковали в районах Новоандреевки, Малых Щербаков и Степного.

Российские "военкоры" заявляли, что украинские силы якобы безуспешно контратаковали под Каменским, однако подтверждений этому нет.

На Херсонском направлении 20 февраля не зафиксированы активные наземные бои, о чем не сообщали ни украинские, ни российские источники ISW.

Напомним, накануне вечером аналитики DeepState сообщили, что россияне полностью захватили село Свердликово на Курщине и продвинулись на Донетчине.