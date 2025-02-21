Как любит отдыхать королева Камилла: ее сын Том рассказал подробности

Сын королевы Камиллы иногда откровенничает с прессой, рассказывая о предпочтениях его матери в еде и других развлечениях.

Камилла всю жизнь была в центре внимания, даже до того, как стала женой принца Чарльза.

По словам ее сына, ресторанного критика Тома Паркер-Боулза, состояв в отношениях с Чарльзом, она могла жить более нормальной жизнью, чем сейчас.

Помимо того, что в детстве он летал эконом-классом на отдых, Том рассказал, что его маме нужны были только две вещи на отдыхе и в жизни, чтобы она была "совершенно счастлива", и подчеркнул, что она "совсем не изменилась" с тех пор, как стала королевой.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Вспоминая драгоценные совместные моменты в интервью The Times, Том сказал: "Моя мама любит гулять, и я люблю гулять, поэтому мы просто бродим вместе. Она совсем не изменилась за эти годы: если дать ей солнце и книгу, она будет совершенно счастлива".

Королева Камилла действительно очень любит читать и проводить время на свежем воздухе. Камилла, со своей стороны, посвятила много времени популяризации чтения посредством таких инициатив, как "Читальный зал королевы" — благотворительный клуб, который занимается популяризацией как британской, так и зарубежной литературы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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