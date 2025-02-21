Як любить відпочивати королева Камілла: її син Том розповів подробиці

Син королеви Камілли іноді відвертий з пресою, розповідаючи про вподобання його матері в їжі та інші розваги.

Камілла все життя була в центрі уваги, навіть до того як стала дружиною принца Чарльза.

За словами її сина, ресторанного критика Тома Паркер-Боулза, перебуваючи у відносинах з Чарльзом, вона могла жити більш нормальним життям, ніж зараз.

Крім того, що в дитинстві він літав економ-класом на відпочинок, Том розповів, що його мамі потрібні були тільки дві речі на відпочинку і в житті, щоб вона була "цілком щаслива", і підкреслив, що вона "зовсім не змінилася" відтоді, як стала королевою.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Згадуючи дорогоцінні спільні моменти в інтерв'ю The Times, Том сказав: "Моя мама любить гуляти, і я люблю гуляти, тому ми просто блукаємо разом. Вона зовсім не змінилася за ці роки: якщо дати їй сонце та книжку, вона буде щаслива".

Королева Камілла дійсно дуже любить читати та проводити час на свіжому повітрі. Камілла, зі свого боку, присвятила багато часу популяризації читання за допомогою таких ініціатив, як "Читальна зала королеви" — благодійний клуб, який займається популяризацією як британської, так і зарубіжної літератури.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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