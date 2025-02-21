Спікер Джонсон зробив невтішну заяву про нову допомогу Україні

Водночас спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту".
Про це він сказав на сцені Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні в четвер, передає власкор "Укрінформу".
"Слухайте, на це немає жодного апетиту", – відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.
Джонсон при цьому звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!"
Водночас спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.
"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", – зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.
Раніше спікер Майк Джонсон обіцяв розблокувати допомогу Україні, але підтримка України відрізнятиметься від того, що ухвалив Сенат.
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