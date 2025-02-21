У ЗСУ є просування під Покровськом, а ворог активізував атаки на двох напрямках – ISW

Російські окупанти продовжують атакувати на різних ділянках фронту, однак без значних проривів.

Українські війська нещодавно просунулися під Покровськом. Водночас і російські окупанти просунулися у цьому районі, а також продовжують тиск поблизу Великої Новосілки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої в Харківській області

20 лютого окупанти продовжували наступ на Харківському напрямку, однак без успіху. Протягом 19-20 лютого російські війська атакували в районі Вовчанська, але без суттєвих змін на лінії фронту.

Українські військові повідомили, що нещодавно відбили механізований штурм противника, ліквідувавши 30 окупантів та знищивши кілька одиниць бронетехніки.

Ситуація в Луганській області

Російські війська намагалися просуватися в районі Куп’янська, проте їхні атаки 19-20 лютого не мали успіху. Наступальні дії також фіксувалися в районах Західного, Петропавлівки, Борової, Загризового та Макіївки, але без змін лінії фронту.

Також читайте Росіяни готуються до наступу в Запорізькій області: що розповіли в ОВА

У відповідь на дії противника українські захисники здійснювали контратаки в районі Ямполівки та Серебрянського лісу. Крім того, українські військові знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан", надану Росії.

Ситуація на фронті в Донецькій області

20 лютого російські війська продовжили атаки на Сіверському напрямку, однак без успіху. Протягом 19-20 лютого окупанти вели штурмові дії поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, але не змогли просунутися.

Наступальні дії також зафіксовані на напрямку Часового Яру, де противник атакував у межах населеного пункту та поблизу нього, зокрема в районах Григорівки, Васюківки, Курдюмівки та Озарянівки. Проте суттєвих змін на цьому відрізку фронту не відбулося.

На Торецькому напрямку ситуація аналогічна – російські війська намагалися прорвати оборону в районі Торецька та Леонідівки, але їхні атаки були відбиті.

Українські захисники досягли успіхів на Покровському напрямку. Геолокаційні дані від 20 лютого підтверджують, що ЗСУ просунулися в центрі села Запоріжжя, що розташоване на південний захід від Покровська.

Водночас російські окупанти також активізувалися на цьому відрізку фронту. Геолокаційні знімки свідчать, що ворог зміг просунутися в цьому ж районі.

Російські війська продовжують атакувати на підступах до Покровська, зокрема в районах Зеленого Поля, Єлизаветки, Променя, Новоторецького, Воздвиженки, Водяного Другого, Сергіївки, Піщаного, Надіївки, Срібного, Котлиного та Богданівки.

За даними російських "воєнкорів", українські захисники проводять контратаки біля Мирного та Звірового, що на південний захід від Покровська.

Речник оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов зазначив, що українські сили успішно контратакували та відтіснили ворога від Піщаного, а інтенсивність атак росіян на цьому напрямку періодично знижується.

Також повідомляється, що через несприятливі погодні умови та втрати ворог став рідше використовувати бронетехніку в атаках.

На Курахівському напрямку 20 лютого ворог продовжив наступальні дії, однак без просування. Протягом 19-20 лютого окупанти атакували в районах Андріївки, Улакли, Костянтинополя та Роздольного.

Російські "воєнкори" повідомляли, що українські сили провели контратаку поблизу Костянтинополя.

Також зафіксовано просування російських військ на південь від Великої Новосілки. Геолокаційні дані, опубліковані 20 лютого, свідчать, що окупанти досягли успіхів у цьому районі.

Противник атакував у районах Нових Комарів, Новоочеретуватого, Привільного та Бурлацького, а також біля Новосілки.

Військові ОСУВ "Хортиця" повідомили, що 20 лютого російські війська здійснили механізований штурм біля Нового Комара, проте ЗСУ успішно відбили атаку, знищивши два танки та сім бронетранспортерів ворога.

Південний фронт

20 лютого російські війська продовжили спроби наступу в західній частині Запорізької області, однак не досягли успіху. Протягом 19-20 лютого окупанти атакували в районах Новоандріївки, Малих Щербаків і Степового.

Російські "воєнкори" заявляли, що українські сили нібито безуспішно контратакували під Кам’янським, проте підтверджень цьому немає.

На Херсонському напрямку 20 лютого не зафіксовано активних наземних боїв, про що не повідомляли ані українські, ані російські джерела ISW.

Нагадаємо, напередодні ввечері аналітики DeepState повідомили, що росіяни повністю захопили селище Свердликово на Курщині та просунулися на Донеччині.