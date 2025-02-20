Росіяни повністю захопили селище на Курщині та просунулися на Донеччині — мапа DeepState

Ситуація на Курщині (РФ) залишається напруженою. Там ворог повністю окупував селище Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил Оборони.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Одночасно з цим, ворог активно полює на логістику на Курщину, активно здійснюючи вогневе ураження по всьому що рухається в ту сторону на Сумщині.

"Найбільш небезпечна ділянка — Писарівка-Юнаківка, звідки вже публікувалися неодноразові відеоураження з боку ворога FPV-дронами, артилерією", — додали експерти.

Вони також зазначили, що для ворога постає очевидна та вже звична ціль — логістика.

"На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре", — додали експерти.

Аналітики висловили сподівання, що на це звернуть увагу і будуть прийняті необхідні заходи із виправлення ситуації.

"І це буде, бажано, не тими способами, до яких вдалися нещодавно, щоб відновити контроль над Свердліково, бо це безглузда втрата людей і техніки", — додали експерти.

Нагадаємо, раніше прикордонники відреагували на заяву кремлівського очільника Путіна про російський "наступ" на Сумщину

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