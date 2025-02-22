Протягом доби ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Російські окупанти протягом минулої доби просунулися в районі населеного пункту Бурлацьке та в Улаклах, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Бурлацького та в Улаклах", - йдеться в повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про ліквідацію підрозділів КНДР на Курщині.
Ми раніше інформували, що у ЗСУ є просування під Покровськом, а ворог активізував атаки на двох напрямках.
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