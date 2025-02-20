Тиск окупантів не зменшується: що відбувається навколо Покровська

Українські сили продовжують тримати оборону, а окупанти зазнають втрат, перегруповують війська і готуються до нових атак.

Російська армія не відмовляється від планів захопити Покровськ, незважаючи на втрати та успішні контратаки ЗСУ.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов в етері телемарафону “Єдині новини”.

Минулого тижня українські військові провели низку контратак, вибивши росіян із села Піщане, що за три кілометри від Покровська. Проте окупанти не полишають спроб прорватися та перегруповують сили для нових атак.

“Ворог не відмовився від ідеї захопити Покровськ. Вони отримали наказ вийти на кордони Донецької та Луганської областей, і командування РФ виконує його будь-якою ціною, не рахуючись із втратами”, – заявив Трегубов.

За словами речника, інтенсивність боїв періодично знижується, але це не означає, що ворог відмовився від штурму міста.

“Вони намагаються знайти нову тактику, щоб не зірвати всю операцію. Але факт у тому, що їхні втрати зростають, і це впливає на їхню здатність продовжувати бої”, – пояснив Трегубов.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські загарбники зменшили інтенсивність, але штурмові дії відбуваються все ще не припинилися.

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