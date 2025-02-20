Якщо пральна машинка стрибає, зробіть ось це – і ви назавжди забудете про проблему

Експерти з ремонту пралок дали прості рекомендації, щоб позбутися вібрації під час прання та відтискання.
Пральна машинка – це незамінна помічниця для кожної господині. Однак багато власників побутового приладу зіштовхуються з проблемою надмірної вібрації під час роботи. Особливо помітним це стає під час відтискання, тоді машинка може навіть стрибати. Така проблема з технікою не тільки створює дискомфорт, а й становить потенційну небезпеку для самого пристрою. Отже, розповідаємо, що треба робити, щоб пральну машинку не трясло під час прання та відтискання.
Що зробити, аби пральну машинку не трясло: поради експертів з ремонту
Аби прилад добре працював і не було проблем з надмірною вібрацією, фахівці дають декілька рекомендацій, як із цим впоратися.
- Треба рівномірно розподіляти білизну по барабану, щоб вона не збивалася до купи і не перевантажувала машинку. До того ж, необхідно класти стільки речей, скільки передбачено інструкцією до приладу.
- Якщо в кімнаті, де стоїть пральна машинка, дуже гладка підлога, треба підкласти під ніжки спеціальні гумові підставки. Вони потрібні також, якщо підлога має нерівності. Це може бути причиною того, що пралка вібрує.
- Необхідно переконатися, що ви відкрутили болти, які були під час транспортування пральної машинки. Бо вони дуже впливатимуть на те, що машинку трястиме. Також через них швидко зношуються основні вузли.
- Для підтримки стабільної роботи пральної машинки важливо регулярно проводити профілактичні огляди амортизаційної системи. Це дасть змогу своєчасно виявляти ознаки зносу і запобігати виникненню надмірної вібрації. Експерти рекомендують періодично перевіряти і за необхідності коригувати горизонтальне положення пралки.
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