Якщо пральна машинка стрибає, зробіть ось це – і ви назавжди забудете про проблему

Пральна машинка – це незамінна помічниця для кожної господині. Однак багато власників побутового приладу зіштовхуються з проблемою надмірної вібрації під час роботи. Особливо помітним це стає під час відтискання, тоді машинка може навіть стрибати. Така проблема з технікою не тільки створює дискомфорт, а й становить потенційну небезпеку для самого пристрою. Отже, розповідаємо, що треба робити, щоб пральну машинку не трясло під час прання та відтискання.

Що зробити, аби пральну машинку не трясло: поради експертів з ремонту

Аби прилад добре працював і не було проблем з надмірною вібрацією, фахівці дають декілька рекомендацій, як із цим впоратися.

Треба рівномірно розподіляти білизну по барабану, щоб вона не збивалася до купи і не перевантажувала машинку. До того ж, необхідно класти стільки речей, скільки передбачено інструкцією до приладу. Якщо в кімнаті, де стоїть пральна машинка, дуже гладка підлога, треба підкласти під ніжки спеціальні гумові підставки. Вони потрібні також, якщо підлога має нерівності. Це може бути причиною того, що пралка вібрує. Необхідно переконатися, що ви відкрутили болти, які були під час транспортування пральної машинки. Бо вони дуже впливатимуть на те, що машинку трястиме. Також через них швидко зношуються основні вузли. Для підтримки стабільної роботи пральної машинки важливо регулярно проводити профілактичні огляди амортизаційної системи. Це дасть змогу своєчасно виявляти ознаки зносу і запобігати виникненню надмірної вібрації. Експерти рекомендують періодично перевіряти і за необхідності коригувати горизонтальне положення пралки.

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