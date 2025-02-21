Експерт розповів, що станеться, якщо США зупинять підтримку України

Європа має зрозуміти, що без України вона не встоїть.

США можуть припинити військову допомогу Україні, що створить серйозні проблеми для оборони, зокрема у сфері протиповітряної оборони та стратегічної розвідки.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт Михайло Самусь.

"Якщо США припинять допомогу, а це, найімовірніше, станеться, то це означає не лише відсутність Patriot і HIMARS, а s стратегічної розвідки, інтернету тощо. Якщо ж Трамп дозволить купувати зброю, то це дозволить нам триматися ефективно", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що Росія намагається шантажувати Україну на тлі візиту Кіта Келлога – спецпредставника Дональда Трампа з питань України та РФ.

"Москва вдалася до серії гучних атак по українських містах, щоб продемонструвати свої можливості та скористатися політичною ситуацією у США", – наголосив Самусь.

За його словами, якщо Вашингтон не виконає своїх обіцянок щодо постачання “Patriot”, то Росія отримає більше можливостей для ударів по українських містах.

"На фронт це суттєво не вплине, але для цивільного населення наслідки будуть катастрофічними – багато міст ще не захищені від ударів ракет і дронів", – підкреслив експерт.

Він також наголосив, що Україні потрібно тісніше співпрацювати з Європою, оскільки без нашої країни Захід не зможе ефективно стримувати Росію.

"В Україні є понад 100 бригад, водночас у всій Європі – лише 95. Ми не просто говоримо про це – Україна є ключовим захисником європейських інтересів", – резюмував Самусь.

Нагадаємо, поваги й угоди про корисні копалини хоче від президента Володимира Зеленського адміністрація Дональда Трампа. Про це напередодні заявив його радник з нацбезпеки Майк Волтц.

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