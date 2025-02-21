Одна з країн Європи відмовилася посилати свою армію до України

Представники урядової коаліції пояснили, що в такий спосіб заспокоїли громадян.

Парламент Болгарії ухвалив декларацію, якою ця країна відмовилася посилати свої збройні сили до України для можливої участі в бойових діях. Документ підтримала переважна більшість депутатів - 204 із 240.

Про це повідомила болгарська служба “Радіо Свобода”.

Декларацію було ухвалено на тлі дискусій щодо надання гарантій безпеки Україні, зокрема шляхом розміщення у країні іноземних миротворців.

Представники урядової коаліції пояснили, що в такий спосіб заспокоїли громадян у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про те, що Болгарія відправить війська до України.

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“Ніхто від нас нічого не хоче, і ми схвалюємо декларацію, в якій говоримо, що навіть якщо хтось щось попросить від нашої армії, ми не надішлемо війська”, сказав Тома Биков, який є представником консервативної популістської партії ГЄРБ, яка отримала перемогу на минулих виборах.

Нагадаємо, питання введення миротворчих сил до України набуває все більшої актуальності в контексті пошуку шляхів до стабільного миру. Детальніше – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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