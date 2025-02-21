Одна из стран Европы отказалась посылать свою армию в Украину

Парламент Болгарии принял декларацию, которой эта страна отказалась посылать свои вооруженные силы в Украину для возможного участия в боевых действиях. Документ поддержало подавляющее большинство депутатов – 204 из 240.

Об этом сообщила болгарская служба Радио Свобода.

Декларация была принята на фоне дискуссий о предоставлении гарантий безопасности Украине, в частности путем размещения в стране иностранных миротворцев.

Представители правительственной коалиции объяснили, что таким образом успокоили граждан в связи с сообщениями СМИ о том, что Болгария отправит войска в Украину.

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"Никто от нас ничего не хочет, и мы одобряем декларацию, в которой говорим, что даже если кто-то попросит от нашей армии, мы не пришлем войска", - сказал Тома Быков, являющийся представителем консервативной популистской партии ГЕРБ, одержавшей победу на прошлых выборах.

Напомним, вопрос введения миротворческих сил в Украину приобретает все большую актуальность в контексте поиска путей в стабильный мир. Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

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