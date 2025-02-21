Зеленський поговорив з президентом Чехії: що обговорювали лідери

За словами Зеленського, Європа повинна мати єдиний голос, щоб досягти справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом, під час якої обговорили подальші кроки у співпраці та спільні плани.

Про це написав Володимир Зеленський у Telegram.

Окремо сторони обговорили чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів та нову пропозицію Чехії щодо підтримки України.

"Високо цінуємо те, що навіть у ці складні часи чеський народ стоїть пліч-о-пліч з Україною. Дякую за підтримку!" – зазначив Зеленський.

Чехія є одним із активних партнерів України у сфері військової допомоги. Країна неодноразово надавала зброю, боєприпаси та іншу підтримку для зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч представника президента Сполучених Штатів Америки генерала Келлога з головкомом Олександром Сирським.

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