Ще одна небезпека для всього світу: у Китаї виявили новий коронавірус

Вірус, названий HKU5, здатний використовувати той самий людський рецептор, що і COVID-19, для проникнення в клітини. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Китайські науковці виявили новий коронавірус кажанів. Ба більше, вчені побоюються, що є ризик зараження людей. Тим часом COVID-19 не залишає Україну. Через збільшення захворюваності навчальні заклади масово закриваються на карантин. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Новий вірус

У Китаї виявили новий коронавірус у кажанів, що має потенціал передаватися від тварин до людей. Вірус, названий HKU5, здатний використовувати той самий людський рецептор, що і Covid-19, для проникнення в клітини. Дослідження очолювала вірусологиня Ши Чженлі, яка відома своїми роботами з коронавірусами кажанів. Вона працює в лабораторії Гуанчжоу в Ухані та вивчала походження Covid-19. Новий вірус під назвою HKU5 вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Він належить до підроду мербековірусів, серед яких є й збудник – Близькосхідного респіраторного синдрому.

Походження COVID-19

Конгресі США заявили, що коронавірус має лабораторне походження. Він, скоріш за все, був створений у китайській лабораторії за фінансової підтримки США. Також остаточно оголошено, що сам вірус є штучним. Про це заявив американський підкомітет з коронавірусної пандемії. За інформацією джерела, співробітники Уханьського інституту вірусології проводили досліди з посилення функцій вірусів, включно з їхніми генетичними модифікаціями, та не дотримувалися при цьому правил біобезпеки. Вірус має біологічні характеристики, які не були виявлені в природі. Крім того, вірус під час природного виникнення пандемії має декілька осередків, а не один як в ситуації з ковідом. Також зазначається, що дослідники Уханьського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на COVID, восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 був виявлений.

Водночас директор ЦРУ зазначив, що витік був ненавмисним. "Це був результат ненавмисного витоку. Китайська влада знала про це, але приховала цю інформацію від світу", – зазначив Джон Реткліфф.

Грип та COVID "вирують" в Україні

В Україні лютує грип і COVID-19! В 16 областях України через високий рівень захворюваності впроваджують протиепідемічні заходи. В окремих регіонах можуть застосовувати "локальний карантин". Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя України.

Зазначається, що захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 21-му регіоні країни. За прогнозами МОЗ, до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. Додам, що половина всіх випадків госпіталізації через грип, ГРВІ та COVID-19 припадає на дітей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, починаючи з лютого йде поступове підвищення захворюваності на грип.

Згідно з даними, які навів головний держсанлікар, за тиждень у середньому госпіталізують через ускладнення близько 3 тисяч пацієнтів. Переважно це ті, хто має супутні неінфекційні захворювання. Потреба в кисневій підтримці таких пацієнтів зараз незначна, сказав Кузін. Він нагадав, що від початку епідсезону кількість випадків захворювання на COVID-19 становила 15,5 тис. Зафіксовано 66 летальних випадків, і переважно це люди, які не були вакциновані або мали важкі супутні захворювання. Вакцинуватися проти грипу можна незалежно від етапу епідсезону, наголосив Кузін. Загалом від початку епідсезону — з 30 вересня 2024 року по 12 січня 2025 року — в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 713 037 людей. Додам, що минулого тижня (10-16 лютого) в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, із них 60% — діти. До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276 дітей.

Віруси лютують

У різних регіонах України продовжують фіксувати збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. У звʼязку з цим навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі в Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях школярів переводять на дистанційне навчання. За тиждень у столиці зареєстровано 15 225 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. Додам, що до столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 324 особи, зокрема 228 дітей. Також на COVID-19 захворіли 27 осіб, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 4 дорослих. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворі на COVID-19 не перебували. Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА.

Нагадаємо, що грип — це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Однак, батьки зазначають, що хвороба може проходити і не за класичним сценарієм.

Примітно, що з кінця січня цього року в Україні стрімко зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Водночас у Центрі громадського здоров'я зазначили, що ситуація залишається прогнозованою, оскільки епідемічний процес розвивається за класичним сценарієм. Однак, навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи.

Карантин та онлайн навчання

Так, у Київській області 45 шкіл переведено на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалене через збільшення випадків ГРВІ та грипу серед учнів та педагогів. Загалом онлайн-навчання впроваджено для 383 класів і чотирьох дитячих садків. Крім того, школи Переяславської громади переведено на дистанційне навчання до 23 лютого. Очікується, що з 24 лютого учні повернуться до очного навчання, але місцева влада ситуацію постійно моніторить.

Схожа ситуація і на Івано-Франківщині. Там 56 шкіл також перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, а ще п'яти – введено карантин. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі, за винятком дошкільного підрозділу філії №20 Коломийського ліцею №4 ім. Сергія Лисенка.

У Кіровоградській області 19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості учнів, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомили в департаменті науки та освіти Кіровоградської області. А головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук, зазначила про перевищення епідпорогу на 10 відсотків.

У Львівській області також переводять учнів на дистанційне навчання. З 18 лютого – навчання онлайн протягом 11 днів. За останній тиждень зафіксовано понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це свідчить про високий рівень захворюваності. Крім того, у Львівській області запроваджено "масковий режим" у лікарнях, обмежено відвідування пацієнтів та заборонено проведення масових заходів у приміщеннях. Додам, що школи у Львівській громаді не відправлятимуть на карантин. У Львівські місцевій раді зауважили, що наразі близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність.

З 17 лютого школи Полтави також перейшли на дистанційне навчання. Батьки школярів вже отримують відповідні повідомлення від учителів. Дистанційку вводять "у зв'язку з безпековою ситуацією".

На Закарпатті з 18 по 21 лютого тимчасово призупинено навчання у школах через зростання кількості випадків ГРВІ. Водночас дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

На Буковині 43 школи також перейшли на дистанційне навчання, з них 7 - у Чернівцях. У 8 школах окремі класи навчаються онлайн через перевищення епідемічного порогу. Крім того, 15 дитячих садків області перейшли на дистанційну форму навчання, а 28 закладів освіти закрито на карантин.

У Вінниці з 17 лютого всі школи та заклади позашкільної освіти переведені на онлайн-навчання чере з зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

В Одесі 17 лютого закрили на карантин 144 класи і 1 школу. Про це повідомила Олена Буйневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

На Дніпропетровщині через перевищення епідпорогу понад дві тисячі учнів перевели на дистанційне навчання.

На Волині також зафіксували перевищення епідемічного порогу на 41%. Понад 20 закладів освіти області перевели на дистанційне навчання. Також онлайн навчаються пів сотні класів у Луцькій громаді та Луцькому районі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩЕ ОДНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ: У КИТАЇ ВИЯВИЛИ НОВИЙ КОРОНАВІРУС!

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