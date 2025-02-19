Келлог у Києві зустрівся з Сирським: Зеленський надав подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч представника президента Сполучених Штатів Америки генерала Келлога із головкомом Олександром Сирським.

Про це йшлося у вечірньому зверненні Зеленського 19 лютого.

"На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною", – додав президент.

Він повідомив, що разом із США та Європою мир може бути надійнішим, і це є метою України.

"Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а й спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації", – зазначив президент.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого.