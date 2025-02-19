Кіт Келлог у Києві: Єрмак розповів, про що говорили зі представником США

Україна розраховує на продовження американської підтримки, збереження відкритості у відносинах між країнами та принципів довіри та взаємного успіху.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся в Києві зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Це був перший візит американського дипломата до України.

Про це Єрмак розповів у Telegram-каналі.

"Для нас важливо, щоб Кіт Келлог отримав повну інформацію про ситуацію на фронті, про стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки. Щоб він побачив це на власні очі та отримав усі деталі", — зазначив Єрмак.

За його словами, під час візиту Келлог почув брифінги від військового командування та командувачів на місцях, що дозволить йому оцінити реальну ситуацію на полі бою. Україна розраховує на продовження американської підтримки, збереження відкритості у відносинах між країнами та принципів довіри та взаємного успіху.

"Важливо, як саме завершиться ця війна. Про це особисто сказав Кіту Келлогу. Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою", — наголосив Єрмак.

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Він підкреслив, що ключовим залишається принцип "нічого про Україну без України", а Київ зацікавлений у стратегічному, довготривалому та всеосяжному партнерстві зі США.

"Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Дякую за предметну зустріч. Працюємо далі, щоб був справедливий мир", — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого.