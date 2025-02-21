Зеленський порівняв ціну далекобійних ударів для України та РФ

Президент України Володимир Зеленський порівняв ціну далекобійних ударів для України та Росії.

Про це голова держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

"Провів Ставку. Доповіді військових були, наші позиції на фронті, ситуація з постачанням: контракти, пакети зброї. Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що на кожні два долари, які Україна вкладає в далекобійну зброю, ворог отримує на 10 доларів збитків.

"Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", - підкреслив президент.

Він додав, що під час ставок також суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані.

Ми раніше інформували, що ЗСУ вдарили по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ.

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