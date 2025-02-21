Зеленский сравнил цену дальнобойных ударов для Украины и РФ

Президент рассказал о результатах проведения ставки Верховного главнокомандующего.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил цену дальнобойных ударов для Украины и России.
Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.
"Провел Ставку. Доклады военных были, наши позиции на фронте, ситуация с поставками: контракты, пакеты оружия. Работа продолжается. Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют и сила, и правда. Доклады были о дипстрайках по российским военным объектам и по инфраструктуре России, обслуживающей войну", — заявил президент.
Зеленский отметил, что на каждые два доллара, которые Украина вкладывает в дальнобойное оружие, враг получает на 10 долларов ущерб.
"Это нужна динамика: Россия должна ощущать цену войны, чтобы действительно хотеть мира", – подчеркнул президент.
Он добавил, что во время ставок существенные вещи докладывал руководитель Службы внешней разведки.
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали НПЗ в российской Сызрани.
Мы ранее информировали, что ВСУ ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
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