Стратегические бомбардировщики взлетели в России: когда выходят на пусковые рубежи

Враг может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.

В России в ночь на 25 февраля в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В настоящее время известно о взлете четырех бомбардировщиков, однако количество бортов будет уточняться в течение ночи.

В сообщении указывается, что вражеские бомбардировщики направляются в юго-восточном направлении в сторону Каспийского региона, где находятся пусковые рубежи.

Кроме того, сообщается, что на пусковых рубежах в районе Энгельса они будут ориентировочно в 04:20 – 04:50, а на пусковых рубежах в районе Каспийского моря в 05:20 – 06:20. В случае осуществления пусков ракет, они будут в воздушном пространстве Украины в течение часа.

Ранее сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал информацию, что РФ, вероятно, готовится нанести мощный массированный удар по Украине.

Мы ранее информировали, что войска РФ ударили по Украине дронами и баллистическими ракетами.

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