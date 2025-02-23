"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможной массированной атаке РФ 24 февраля

Буданов прокомментировал возможность массированной атаки армии РФ 24 февраля.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал информацию, что РФ, вероятно, готовится нанести мощный массированный удар по Украине в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.
Об этом он сказал в рамках форума "Украина. Год 2025".
На вопрос, возможен ли массированный ракетный удар РФ завтра, 24 февраля, Буданов лаконично ответил: "Бомбардировщики загружены. Это единственное, что могу вам сказать".
Ранее Юрий Игнат рассказал, готовиться ли к массированной атаке в третью годовщину полномасштабного вторжения России.
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