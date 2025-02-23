"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможной массированной атаке РФ 24 февраля

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал информацию, что РФ, вероятно, готовится нанести мощный массированный удар по Украине в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Об этом он сказал в рамках форума "Украина. Год 2025".

На вопрос, возможен ли массированный ракетный удар РФ завтра, 24 февраля, Буданов лаконично ответил: "Бомбардировщики загружены. Это единственное, что могу вам сказать".

Ранее Юрий Игнат рассказал, готовиться ли к массированной атаке в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

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