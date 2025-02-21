Россия ночью атаковала Одесскую область баллистикой

Взрывы раздались в Заливе.
В ночь на 21 февраля российские захватчики атаковали Одесскую область баллистическим вооружением.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг применил несколько баллистических ракет для обстрела Залива в Одесской области.
Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Заливе в 04:30.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 21 февраля местные жители слышали звук взрыва, который, вероятно, раздался за пределами города.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.
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