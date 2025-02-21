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Астрологический прогноз на 21 февраля

Астрологический прогноз на 21 февраля

Крокодил - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, который идеально подходит для начала новых программ и проектов, поэтому, несмотря на финал рабочей неделине стоит медлить – надо начинать работу. 

Символ дня: Крокодил. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: черный нефрит, топаз, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо усилить, хотя бы пропив курс витаминов. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и рыбу. 

Стрижка дня: делать стрижку – впрочем, как и другие манипуляции с волосами – нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно корректировать линию судьбы, внося коррективы в свой гороскоп.

Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, поэтому е стоит их игнорировать. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – они могут быть опасными.

Цитата дня: «Только искусство и наука возвышают людей до божества» (Людвиг ван Бетховен). 

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