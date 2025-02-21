Стивен Кинг назвал Трампа и Маска предателями, которые "обожают Путина"

Писатель недоволен последними заявлениями Трампа и Маска.
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что считает президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска — предателями, которые "обожают Путина".
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Он заявил, что президент США Дональд Трамп является предателем, который "обожает Путина", а также добавил, что это "касается вдвое больше Илона".
Пользователи соцсети активно комментируют сообщения писателя, одни люди его поддержали, в то время как другие не одобряют его резкий тон.
Ранее сообщалось, что США всколыхнули протесты против Трампа, Маска и DOGE.
Мы ранее информировали, что волонтер Мария Берлинская заявила, что бизнесмен Маск может отключить Starlink на фронте.
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