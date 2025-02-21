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В Харькове ночью раздался взрыв — СМИ

В Харькове ночью раздался взрыв — СМИ

Взрыв раздался в Харькове / Фото: из соцсетей

В регионе объявлена воздушная тревога.

В Харькове в ночь на 21 февраля местные жители слышали звук взрыва, который, вероятно, раздался за пределами города.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских обстрелов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

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