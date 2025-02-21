В Харькове ночью раздался взрыв — СМИ

В регионе объявлена воздушная тревога.
В Харькове в ночь на 21 февраля местные жители слышали звук взрыва, который, вероятно, раздался за пределами города.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.
Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских обстрелов.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".
Читайте также:
- РФ ударила баллистикой, "Калибрами", крылатыми ракетами и дронами: сколько целей уничтожило ПВО
- Киевщину атаковали вражеские беспилотники: обнародовано фото последствий
- РФ нарастила производственные возможности "Шахедов" и накапливает ракеты: в чем опасность