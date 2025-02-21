У Харкові вночі пролунав вибух — ЗМІ

У Харкові в ніч проти 21 лютого місцеві жителі чули звук вибуху, який, ймовірно, пролунав за межами міста.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом в у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих обстрілів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".

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