У Харкові вночі пролунав вибух — ЗМІ

У регіоні оголошена повітряна тривога.
У Харкові в ніч проти 21 лютого місцеві жителі чули звук вибуху, який, ймовірно, пролунав за межами міста.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом в у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих обстрілів.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".
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